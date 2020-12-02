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Политика

Юрий Шалабаев подведет итоги года в Нижнем Новгороде

25 декабря 2020 13:03  [87] Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подведет итоги 2020 года, расскажет о планах на 2021 год и ответит на вопросы журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Брифинг состоится в пресс-центре "Нижегородского областного информационного центра" в формате видеоконференции в Zoom.

Встреча пройдет 29 декабря. Начало в 09:30.

Напомним, Юрий Шалабаев был избран главой города в октябре этого года.

Напомним также, что Юрий Шалабаев стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре в январе 2020 года. До конца 2019 года являлся заместителем министра финансов Нижегородской области. В мае Юрий Шалабаев был назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, а после ухода экс-мэра Владимира Панова, стал исполняющим полномочия главы города, продолжая оставаться в должности первого заместителя.

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