"В Нижегородской области вовремя приняли меры по борьбе с пандемией", - Владимир Тарасов Политика

"2020-й год оказался очень сложным для всех в связи с начавшейся пандемией коронавируса. Однако руководство Нижегородской области сумело вовремя предпринять необходимые меры. Да, иногда они были очень жесткими, кто-то обижался, но без них картина нашей жизни сейчас была бы иной", - заявил заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов, комментируя отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по итогам 2020 года.

"Сегодня у нас работают и кафе, и рестораны, и спортзалы, и кинотеатры. Да, пусть в особом режиме, но мы можем их посещать. Самое главное, что сейчас нет большого числа тяжелобольных. Надеюсь, что после Нового года пандемия пойдет на спад. Особо хочу отметить работу волонтеров в период пандемии. Я сейчас сам развожу подарки для малообеспеченных семей, и люди очень благодарны за эту инициативу", - сказал Владимир Тарасов.

Он отметил, что депутаты Думы Нижнего Новгорода в этом году продолжали контролировать исполнение национальных проектов.

"Считаю, что они были исполнены на хорошем уровне и администрация города с задачами справилась, несмотря на объективные трудности. Когда возникают сложности, мы становимся ближе друг к другу, помогаем друг другу, а значит, точно справимся. Я желаю всем беречь себя, соблюдать меры предосторожности и масочный режим", - добавил он.