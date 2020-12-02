Жильцы дома на ул. Березовской в Нижнем Новгороде, где произошел пожар, возвращаются в свои квартиры Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Жильцы дома № 87 по ул. Березовской в Нижнем Новгороде, где сегодня произошел пожар, могут вернуться в свои квартиры. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев по итогам комиссии по ЧС.

Исключение составят жильцы девяти квартир. Им, по запросу, предоставлено временное жилье. Квартиры, в которые жители временно не вернутся, взяты под охрану сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что для эвакуированных жильцов дома организовали пункт временного размещения в школе №178.

Напомним, сообщение о пожаре в одной из квартир на шестом этаже дома поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 9:14. В течение часа спасатели эвакуировали жильцов данного подъезда и соседнего с ним. Тридцати двум людям, среди которых было семь детей, понадобилась помощь - их выводили в специальных масках для облегчения дыхания. В результате пожара погибла женщина. После эвакуации за медицинской помощью также обратились женщина и ребенок. Они надышались дымом. Их состояние было оценено врачами как удовлетворительное. Они будут лечиться амбулаторно.

В соцсетях сообщается, что причиной пожара может быть взрыв бытового газа. В МЧС информацию не подтвердили. Но заявили, что визуальный осмотр дома показал - нарушений конструкций нет.

Как сообщили в правительстве Нижегородской области, ЧП произошло, предположительно, при проведении строительных работ.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному Минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода принять оперативные меры для оказания необходимой помощи жильцам дома №87 по ул.Березовской.