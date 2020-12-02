Канавинскому рынку продлили разрешение на торговлю в 2021 году. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, до 31 декабря следующего года продлен срок действия разрешения на право организации специализированного сельскохозяйственного розничного рынка ООО "Перспектива" (рынок "Центральный").
Рынок находится по адресу: ул. Чкалова, 4 (в капитальном здании).
Также выданы разрешения на право организации других регулярных (универсальных) ярмарок на территории города.
Перечень организаций, по которым принято решение о выдаче разрешений:
|
№
п/п
|
Наименование
организации
|
Адрес местонахождения ярмарки
|
Срок действия
|
1
|
ООО "Перспектива"
|
ул. Чкалова, у д.4
|
с 01.01.2021
по 31.12.2021
|
2
|
ООО "ТрейдТорг"
|
пр. Ленина, у д. 39, 39Б
|
с 01.01.2021
по 31.12.2021
|
3
|
ООО "Авангард-Трейдинг"
|
ул.Ст.производственников, у д.22
|
с 01.01.2021
по 31.12.2021
|
4
|
ООО ПП "Иреа"
|
Московское шоссе
|
с 01.01.2021
по 31.12.2021
|
Московское шоссе, у д.142 А
|
5
|
ООО "Зодчий"
|
ул. Маковского, у д.17
|
с 01.01.2021
по 31.12.2021
|
6
|
ООО "Рынок Народный"
|
ул. Касьянова, напротив дома № 6 г, корпус 1
|
с 01.01.2021
по 31.12.2021
|
у реки Кова (с Северо-Западной стороны радиорынка "Спайк-НН")
Ранее сообщалось, что планируется реконструкция Центрального рынка. Летом этого года собственник подготовил проект, прошел все необходимые согласования. Все разрешения планируется выдать, чтобы основной объем работ выполнить к 800-летию Нижнего Новгорода.
Что касается другого - Мытного рынка, то там может появиться сельскохозяйственный рынок.
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