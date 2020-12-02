Канавинскому рынку продлили разрешение на торговлю в 2021 году Бизнес

Канавинскому рынку продлили разрешение на торговлю в 2021 году. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, до 31 декабря следующего года продлен срок действия разрешения на право организации специализированного сельскохозяйственного розничного рынка ООО "Перспектива" (рынок "Центральный").

Рынок находится по адресу: ул. Чкалова, 4 (в капитальном здании).

Также выданы разрешения на право организации других регулярных (универсальных) ярмарок на территории города.

Перечень организаций, по которым принято решение о выдаче разрешений:

№ п/п Наименование организации Адрес местонахождения ярмарки Срок действия 1 ООО "Перспектива" ул. Чкалова, у д.4 с 01.01.2021 по 31.12.2021 2 ООО "ТрейдТорг" пр. Ленина, у д. 39, 39Б с 01.01.2021 по 31.12.2021 3 ООО "Авангард-Трейдинг" ул.Ст.производственников, у д.22 с 01.01.2021 по 31.12.2021 4 ООО ПП "Иреа" Московское шоссе с 01.01.2021 по 31.12.2021 Московское шоссе, у д.142 А 5 ООО "Зодчий" ул. Маковского, у д.17 с 01.01.2021 по 31.12.2021 6 ООО "Рынок Народный" ул. Касьянова, напротив дома № 6 г, корпус 1 с 01.01.2021 по 31.12.2021 у реки Кова (с Северо-Западной стороны радиорынка "Спайк-НН")

Ранее сообщалось, что планируется реконструкция Центрального рынка. Летом этого года собственник подготовил проект, прошел все необходимые согласования. Все разрешения планируется выдать, чтобы основной объем работ выполнить к 800-летию Нижнего Новгорода.

Что касается другого - Мытного рынка, то там может появиться сельскохозяйственный рынок.