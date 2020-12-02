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Бизнес

Канавинскому рынку продлили разрешение на торговлю в 2021 году

30 декабря 2020 13:46  [564] Бизнес

Канавинскому рынку продлили разрешение на торговлю в 2021 году. Как сообщается в постановлении на сайте администрации, до 31 декабря следующего года продлен срок действия разрешения на право организации специализированного сельскохозяйственного розничного рынка ООО "Перспектива" (рынок "Центральный").

Рынок находится по адресу: ул. Чкалова, 4 (в капитальном здании).

Также выданы разрешения на право организации других регулярных (универсальных) ярмарок на территории города.

Перечень организаций, по которым принято решение о выдаче разрешений:

п/п

Наименование

организации

Адрес местонахождения ярмарки

Срок действия 

1

ООО "Перспектива"

ул. Чкалова, у д.4

с 01.01.2021

по 31.12.2021

2

ООО "ТрейдТорг"

пр. Ленина, у д. 39, 39Б

с 01.01.2021

по 31.12.2021

3

ООО "Авангард-Трейдинг"

ул.Ст.производственников, у д.22

с 01.01.2021

по 31.12.2021

4

ООО ПП "Иреа"

Московское шоссе

с 01.01.2021

по 31.12.2021

Московское шоссе, у д.142 А

5

ООО "Зодчий"

ул. Маковского, у д.17

с 01.01.2021

по 31.12.2021

6

ООО "Рынок Народный"

ул. Касьянова, напротив дома № 6 г, корпус 1

с 01.01.2021

по 31.12.2021

у реки Кова (с Северо-Западной стороны радиорынка "Спайк-НН")

Ранее сообщалось, что планируется реконструкция Центрального рынка. Летом этого года собственник подготовил проект, прошел все необходимые согласования. Все разрешения планируется выдать, чтобы основной объем работ выполнить к 800-летию Нижнего Новгорода.

Что касается другого - Мытного рынка, то там может появиться сельскохозяйственный рынок.

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