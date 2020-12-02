Более 500 тысяч рублей грантовой поддержки получили в 2020 году проекты выксунских библиотек Культура и отдых

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Городская библиотека "Отчий край" МБУК "Центральная библиотечная система городского округа город Выкса" продолжает работу над историко-краеведческим проектом "Цифровая летопись войны".

В 2020 году учреждение стало одним из победителей в номинации "Великий подвиг" XIV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" на территории Нижегородской области. Благодаря этому был создан восьмой выпуск электронного издания "Летопись подвига", готовится к выходу девятый.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, целью проекта "Цифровая летопись войны" является сохранение памяти о выксунцах-участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Более десяти лет сотрудники городской библиотеки "Отчий край" вместе с волонтерами занимаются поиском и систематизацией информации о земляках. Красноармейские книжки, военные билеты, фронтовые письма, удостоверения к наградам, записные книжки, дневники и справки из госпиталей легли в основу электронной книги "Летопись подвига".

В 2020 году за мультимедийный проект "Цифровая летопись войны" авторский коллектив городской библиотеки "Отчий край" также награжден специальным дипломом премии Министерства обороны Российской Федерации в номинации "Культурно-просветительские проекты".

2020 год для библиотек г.о.г. Выкса был наполнен новыми идеями, яркими библиотечными событиями, активизацией программно-проектной деятельности библиотек и победами в грантовых конкурсах.

Проект Шиморской сельской библиотеки "ЭкоЛето. Время открытий", направленный на повышение экологической грамотности у подрастающего поколения, был поддержан в конкурсе благотворительных и социальных проектов "ОМК-Партнерство" и в конкурсе благотворительных проектов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

В 2020 году грантовую поддержку получили также проект "ЗАДОР 60+. Секреты долголетия" Вильской поселковой библиотеки и проект "Библиоинтеллект" городской библиотеки г. Выкса.

Кстати, на базе этой библиотеки в 2020 году был реализован национальный проект "Культура" по созданию модельной библиотеки нового поколения.

Еще одно достижение библиотечной системы: Новодмитриевская сельская библиотека вошла в перечень "Лучших сельских учреждений культуры муниципальных образований Нижегородской области".