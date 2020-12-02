Стало известно новое число заболевших коронавирусом нижегородцев по данным на 7 января Общество

Еще 403 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 7 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было выявлено 464 новых случая COVID-19.

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 73 057 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 924.

При этом уже 65 378 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписано еще 447 человек, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив общее количество смертей до 1 755.

По данным министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки на коронавирус протестировано 6 662 нижегородца, а с начала пандемии тестированием охвачено 1 982 115 человек.

Напомним, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в России как стабилизирующуюся. Глава ведомства пояснила, что сейчас отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19.

О стабилизации обстановки по коронавирусу в Нижегородской области также рассказывал губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря 2020 года, когда объяснял, почему после новогодних каникул школьники вернутся на очный формат обучения.

"Мы проанализировали ситуацию вместе с представителями Роспотребнадзора. И цифры, и объективные показатели контроля позволяют сделать вывод о том, что ситуация с коронавирусом у нас стабилизировалась. Дополнительная загрузка коечного фонда не происходит на протяжении определенного периода", - сказал тогда губернатор Нижегородской области.

По данным регионального Минздрава, свободный коечный фонд на 7 января составляет 23% от общего объема.