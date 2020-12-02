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Общество

Андрей Чертков намерен поддерживать активные и творческие семьи Кстова

09 января 2021 15:44  [206] Общество

Глава МСУ Кстовского муниципального района Андрей Чертков и директор Управления социальной защиты населения Кстовского района Татьяна Гришина в новогодние праздники побывали в гостях у молодой семьи Филоновых.

Как сообщает пресс-служба администрации района, кстовчане Ксения и Анатолий Филоновы вместе со своей пятилетней дочкой Полиной были участниками традиционного семейного конкурса "Нижегородская семья 2020".

Конкурс проводится в целях укрепления института семьи в Нижегородской области. В этом году 30 семей из 30-ти районов и городских округов принимали участие в конкурсе, Кстовский район представляла молодая семья Филоновых.

Ксения и Анатолий поженились в 2013 году. Их объединяет активная жизненная позиция, любовь к путешествиям. Туристические походы, сплавы на байдарках - любимое времяпрепровождение. Вместе с дочкой Полиной они также являются постоянными участниками слёта молодых семей. В копилке семьи – участие и победы в различных конкурсах и акциях, таких, как: экомарафон "От чистого сердца", экофестиваль "Чистый лес", конкурсы "Весёлая коляска", "Папа, мама, я - театральная семья", "Традиции нашей семьи" и многие другие.

"Побольше бы нам таких семей! - отметил Андрей Чертков. - Активных, творческих, дружных! Благодарю вас и желаю дальнейших успехов и побед!"

Молодой семье вручили диплом и памятные подарки от администрации Кстовского района.

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