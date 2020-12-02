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Общество

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 11 января

11 января 2021 12:55  [142] Общество

Еще 474 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 11 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 472 новых случая COVID-19.
Коэффициент распространения инфекции 11 января составляет 1.06 (вчера - 0.97).

По данным на 11 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 74 913 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 876 (вчера - 5 840).

В настоящее время около 4,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,4 тысячи человек лечится в больницах, 12 нижегородцев пребывают в обсерваторах.

При этом уже 67 220 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписаны еще 426 человек, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 817.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 006 444 человека, в том числе за последние сутки протестировано 7 779 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 195,6 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что руководитель Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала эпидемиологическую обстановку по коронавирусу в России как стабилизирующуюся. Глава ведомства пояснила, что сейчас отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19.

О стабилизации обстановки по коронавирусу в Нижегородской области также рассказывал губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря 2020 года, когда объяснял, почему после новогодних каникул школьники вернутся на очный формат обучения.

"Мы проанализировали ситуацию вместе с представителями Роспотребнадзора. И цифры, и объективные показатели контроля позволяют сделать вывод о том, что ситуация с коронавирусом у нас стабилизировалась. Дополнительная загрузка коечного фонда не происходит на протяжении определенного периода", - сказал тогда губернатор Нижегородской области.

По данным регионального Минздрава, свободный коечный фонд на 10 января составляет 23% от общего объема.

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