Озвучена обновленная информация о заболевших COVID-19 нижегородцах на 12 января Общество

Фото: с сайта https://coronavirus.jhu.edu

Еще 442 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 12 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 474 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 12 января составляет 1.05 (вчера - 1.06).

По данным на 12 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 75 355 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 828 (вчера - 5 876).

В настоящее время около 4,3 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,3 тысячи человек лечится в больницах, семеро нижегородцев пребывают в обсерваторах.

При этом уже 67 693 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 473 человека, а 17 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 834.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 014 270 человек, в том числе за последние сутки протестировано 7 826 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 215,4 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".