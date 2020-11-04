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Общество

Нижегородские школьники 9 и 11 классов будут учиться в обычном режиме с 9 ноября

05 ноября 2020 11:03  [803] Общество

Фото: с сайта Думы Нижнего Новгорода

Нижегородские школьники 9 и 11 классов будут учиться в обычном режиме. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он внес очередные изменения в указ губернатора о режиме повышенной готовности.

Старшеклассники пойдут в школы уже с понедельника, 9 ноября 2020 года. Введение данной меры связано с необходимостью подготовки к экзаменам.

"Большая часть комментариев про дистанционное обучение была связана с проблемами выпускников, готовящихся к экзаменам. В связи с этим было принято решение сохранить для учеников 9 и 11 классов возможность учиться в очном формате", - сказал губернатор.

Как отметил Глеб Никитин, решения о форме обучения для других классов будут приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки. 

Напомним, что школьников Нижегородской области до 5 ноября отправили на преждевременные каникулы, а учреждения дополнительного образования (кружки) перевели в дистанционный формат.

Правительство Нижегородской области также рекомендовало вузам и колледжам перейти на дистанционку.

Ранее планировалось, после выхода с каникул только ученики 1-5 классов смогут возобновить обычный учебный процесс. Теперь к ним добавились ученики 9 и 11 классов. Таким образом, только 6, 7, 8 и 10 классы пока остаются на дистанционном обучении. 

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