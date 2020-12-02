Недостроенный ФОК на Кораблестроителей снесут под новый спорткомплекс Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс на пр. Кораблестроителей снесут под строительство нового спортивного комплекса. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства Нижегородской области.

"Часть конструкций будет снесена, часть – использована для строительства нового здания", - уточнили в ведомстве.

В 2020 году Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) по заказу нового застройщика (ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик") обследовал конструкции здания и выявил ряд дефектов, а также отклонения от проектной документации. На основании этого состояние конструкций и фундаментов ФОКа было признано аварийным.

В настоящее время проводятся инженерные изыскания, по итогам проведения которых будет определена часть конструкций, подлежащих демонтажу.

После завершения инженерных изысканий будет заключен госконтракт на строительство ФОКа.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram заявил, что проект нового здания будет готов в 2021 году. Тогда же планируется получить заключение экспертизы.

"Сами работы реалистично планируем на 2021-2022 года", - добавил тогда глава региона.

Напомним, ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" также заявляло, что строительство ФОКа на пр. Кораблестроителей начнется не раньше 2021 года.

Возведением недостроенного ФОКа занимался инвестор, у которого возникли финансовые проблемы. Тогда было принято решение расторгнуть контракт с этой организацией.

В феврале 2020 года Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" право пользования земельным участком, где ведется строительство ФОКа.

СПРАВКА:

Земельный участок площадью 30 тысяч кв.м., где находится стройка, расположен в районе домов №№ 42, 44, 45/1 по проспекту Кораблестроителей. Степень готовности ФОКа (строительство начато в 2014 году и должно было завершится в 2016 году) в настоящее время составляет 10%.