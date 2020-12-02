Волонтеры помогли нижегородскому оперному театру в период пандемии COVID-19 Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Волонтеры культуры помогли театру оперы и балета им. А. С. Пушкина в обеспечении безопасности в период пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, добровольцы помогают разграничить поток зрителей, рассадить гостей, а также выдают средства защиты.

Среди активистов – добровольцы волонтерского отрада "ПромЭкскурсвод", студенты Нижегородского хорового колледжа им. Л. К. Сивухина, добровольцы волонтерского центра учреждений культуры Кстовского района и нижегородцы.

В знак благодарности театр организует для волонтеров бесплатный вход на спектакли.

"Уже не в первый раз добровольцы в сфере культуры приходят на помощь учреждениям культуры, выполняя совершенно разные задачи и функции. Это особенно важно в период действия ограничительных мер, так как позволяет разгрузить сотрудников учреждений культуры", – отметил региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области Александр Зуев.