Парковки в Нижнем Новгороде станут платными в 2022 году Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Парковки в Нижнем Новгороде станут платными только в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Instagram.

Речь идет именно об открытых парковках, которые останутся бесплатными весь 2021 год.

"В 2021 году плата взиматься не будет.Тем не менее количество разрешенных для парковки мест будет ограничиваться. Это будет сделано там, где припаркованные машины мешают чистить снег, проезжать общественному транспорту, на узких дорогах и там, где они создают неудобство для выезжающих из дворов автомобилей. Мы будем отлаживать все процессы по совместной работе МВД и ГИБДД, чтобы все было удобно для жителей", - пояснил глава региона.

Он также добавил, что при желании можно добровольно опробовать новую систему по взиманию платы.

Ранее сообщалось, что в 2021 году будут введены только парковки закрытого типа. Речь идет о парковках на пл. Горького, у Московского вокзала и у здания Нижполиграфа. Они изначально организовывались как платные, но не всегда работали. Сейчас их работа должна быть стабильной.

Напомним, проект платных парковочных пространств реализуется через концессионное соглашение между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "МегаФон". Пользователь парковки обязан в течение 15 минут с момента въезда на парковку оплатить место. По истечении оплаченного времени допускается бесплатное пользование парковкой в течение 10 минут (льготное время). Оплата за пользование парковками осуществляется за 1 час, 1 месяц, 3 месяца, 1 год размещение транспортного средства на парковке.

Напомним также, что парковку запретят сразу на нескольких нижегородских улицах, начиная с 21 января. Полный список улиц можно посмотреть здесь.