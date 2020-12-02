Метель собирается дополнить аномальные морозы в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС предупреждает о чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть из-за метели, надвигающейся на Нижний Новгород.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные погодные явления ожидаются весь день 14 января.

Синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде сильный снег, метель и порывы восточного ветра до 15 м/с. В северных районах Нижегородской области такая погода продлится до 15 января.

Именно такие метеоусловия могут спровоцировать на дорогах чрезвычайные ситуации, вызванные скоплением транспорта и увеличением количества крупных ДТП.

Сильный ветер и метель могут стать причиной обрыва линий электропередачи и связи, а также нарушений в работе систем ЖКХ. Возможны обрушения строительных кранов, слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падение деревьев со слабой корневой системой.

В дополнение к чрезвычайным ситуациям из-за метели ранее МЧС предупреждало нижегородцев об аномальных морозах. В понедельник – 11 января, ведомство сообщало о вероятности возникновения ЧС, причиной которых станет очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-19 градусов ниже климатической нормы. Нормой в это время года является температура от -6º до -13º.

Напомним, что на текущей неделе в Нижнем Новгороде ожидаются морозы до -31°. Такой холодной погоды не было в регионе с 2018 года. Метеорологи рассказали, что "январские морозы – это надолго" и объяснили причины этой аномалии.