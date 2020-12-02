Нижегородец-мошенник добровольно сдался полицейским Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородец добровольно сдался полицейским. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, 44-летний мужчина сам пришел в отдел и рассказал, что на протяжении нескольких месяцев обманывал людей и похищал деньги.

Летом прошлого года он освободился из колонии, где отбывал наказание за имущественные преступления.

В этот раз следствием было установлено, что мужчина размещал информацию об изготовлении и доставке пиломатериалов на сайтах бесплатных объявлений. Покупатели оплачивали 100% суммы заказа, а мужчина заказы в итоге не выполнял, а потом и вовсе пропадал.

Общий материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей.

Сейчас мужчину арестовали. Ведется расследование.

Напомним, новая схема обмана россиян появилась у мошенников под Новый год.

Напомним также, что бдительный нижегородец в конце прошлого года не отдал мошенникам 5,5 млн рублей.

Отметим, что это редкий случай, когда люди проявляют осторожность в денежных делах. К примеру, недавно пожилая нижегородка перевела "британцу" более 1 млн рублей на свадьбу.



Также, около 1,5 млн рублей перевели двое нижегородцев лжесотрудникам банка.

Еще одна мошенница обманула нижегородца под видом посещения кинотеатра.