Стало известно количество нижегородцев, которым на 14 января подтвердили COVID-19 Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 476 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 14 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 456 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 13 января составляет 1.04, сегодняшние данные пока неизвестны.

По данным на 14 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 76 287 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 830 (вчера - 5 820).

В настоящее время около 4,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,3 тысячи человек лечится в больницах, восемь нижегородцев пребывают в обсерваторах.

При этом уже 68 592 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 453 человека, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 865.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 032 177 человек, в том числе за последние сутки протестировано 11 430 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 249,4 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".