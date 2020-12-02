Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
14 января 2021 13:41  [76] "Коммунальщик" из Пильны почти 10 лет незаконно брал воду из скважин
14 января 2021 13:35  [116] Правила крещенских купаний во время пандемии установлены в Нижегородской области
14 января 2021 12:50  [133] Стало известно количество нижегородцев, которым на 14 января подтвердили COVID-19
14 января 2021 12:39  [120] Нижегородцам предложили поучаствовать в программе "Архитекторы"
14 января 2021 12:29  [89] Мобильные городки для водителей устанавливают вдоль основных трасс Нижегородской области
14 января 2021 11:43  [239] Нижегородские власти ведут переговоры о сохранении остановки поездов в Москве на Курском вокзале
14 января 2021 11:25  [142] Проверка организована из-за инцидента с посадкой маленького ребенка одного в поезд Нижний Новгород-Москва
14 января 2021 10:02  [143] Площадь Минина вновь открыта для транспорта
14 января 2021 09:44  [134] Тепло в полном объеме поступает в дома жителей Автозавода после аварии на теплотрассе
14 января 2021 09:30  [178] Чиновник из Княгининского района допустил строительство дома без разрешения
Общество

Стало известно количество нижегородцев, которым на 14 января подтвердили COVID-19

14 января 2021 12:50  [133] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 476 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 14 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 456 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 13 января составляет 1.04, сегодняшние данные пока неизвестны.

По данным на 14 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 76 287 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 830 (вчера - 5 820).

В настоящее время около 4,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,3 тысячи человек лечится в больницах, восемь нижегородцев пребывают в обсерваторах.

При этом уже 68 592 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 453 человека, а 13 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 865.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 032 177 человек, в том числе за последние сутки протестировано 11 430 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 249,4 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph