Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 15 января Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 483 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 15 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 476 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции, как и днем ранее, составляет 1.04.

По данным на 15 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 76 770 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 849 (вчера - 5 830)/

В настоящее время около 4 тысяч нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,2 тысячи человек лечится в больницах, восемь нижегородцев пребывают в обсерваторах.

При этом уже 69 044 жителя Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже выздоровели. За последние сутки из больниц выписано еще 452 человека, а 12 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 877.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 043 010 человек, в том числе за последние сутки протестировано 10 833 жителя. В среднем за неделю охват тестированием составил 271,2 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".