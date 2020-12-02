Глава Минздрава Мурашко призвал привитых от COVID-19 россиян продолжать носить маски Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски.

"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета", - сказал министр.

"Вакцинация надежно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - объяснил Михаил Мурашко.

Напомним, 14 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что сейчас в регионе вакцинировались около 3 тысяч человек. Глава региона также сообщил, что нижегородцы активно записываются на вакцинацию от коронавируса. Запись ведется на сайте областного министерства здравоохранения с 13 января 2021 года. По данным на 14 января там оставили свои заявки уже 13 тысяч человек, в том числе около 11 тысяч заявок поступило буквально в течение первых нескольких часов.