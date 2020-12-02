Еще 484 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Еще 484 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 17 января в регионе 499 человек выписаны по выздоровлению. К сожалению, 15 человек скончались накануне от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, по последним данным 69 998 жителей региона, перенесших коронавирус, поправились.

Всего с начала пандемии в Нижегородской области после перенесенного коронавируса скончались почти 2 тысячи человека.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал даже привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".