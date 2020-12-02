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Общество

Митрополит Иларион рекомендовал россиянам воздержаться от крещенских купаний в этом году

18 января 2021 09:38  [136] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион рекомендовал россиянам воздержаться от крещенских купаний в этом году из-за распространения коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом. В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", — сказал он.

Он заявил, что сам принял решение в этом году воздержаться от купаний на Крещение. 

Митрополит напомнил, что само по себе погружение в прорубь не является церковным предписанием. Люди совершают эту традицию по собственной инициативе. 

Напомним, что для жителей Нижнего Новгорода подготовлено шесть объектов, где можно искупаться на Крещение.

Ранее главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая напомнила жителям региона о правилах поведения в крещенские купания.

Напомним также, в Нижегородской области установлены специальные правила крещенских купаний во время пандемии коронавируса.

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Теги:
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