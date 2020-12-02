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Общество

Обнародованы новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 479 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 18 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Вчера было зарегистрировано 484 новых случая COVID-19.

В настоящее время в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 78 218 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 830.

Сейчас около 4,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,3 тысячи человек лечится в больницах, восемь нижегородцев пребывают в обсерваторах.

При этом на 18 января 70 434 жителей Нижегородской области, у которых был COVID-19, уже здоровы. За последние сутки из больниц выписаны 467 человек, а 14 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв коронавируса в регионе до 1 923.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 068 044 человека, в том числе за последние сутки протестированы 6 074 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 306,2 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Губернатор региона Глеб Никитин в конце декабря прошлого года рассказал о стабилизации обстановки с заболеваемостью COVID-19.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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