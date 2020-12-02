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Общество

Известны места крещенских купаний в Нижегородской области

18 января 2021 11:59  [65] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Известны места крещенских купаний в Нижегородской области. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, всего оборудовано 60 водоемов для купаний, из них 6 - в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в Автозаводском районе место для крещенских купаний будет организовано на первом парковом озере (ул. Героя Смирнова), в Нижегородском районе – на набережной Гребного канала напротив парка Победы, в Советском районе – на втором озере Щелоковского хутора (ул. Горбатовская), в Сормове – на Парковом озере (бул. Юбилейный, 30), в Ленинском районе – на Силикатном озере (за домом №25а на проспекте Ленина). У жителей Приокского района будет возможность искупаться на территории музея "Березополье" в деревне Сартаково Новинского сельсовета (улица Центральная, 149б).

Список мест крещенских купаний по области:

п/п

Наименование района (городского округа)

Место купания

 
  1.  

Арзамас

г. Арзамас,

408 км, пруд

 
  1.  

Балахнинский муниципальный округ

г. Теплое озеро г. Балахна,

р-н ул. Чкалова

 
  1.  

Богородский муниципальный округ

Березовское озеро ПК "Приозерный"

 
  1.  

Бор

с. Рожново,

р. Ватома

 
  1.  

Бор

озеро

с. Заскочиха

 
  1.  

Бор

п. Октябрьский,

р. Нуженка

 
  1.  

Бор

с. Кантаурово,

р. Линда

 
  1.  

Бор

п. Неклюдово

озеро Спасское

 
  1.  

Бор

г.Бор, озеро Юрасовское

 
  1.  

Вадский муниципальный округ

Комплекс "Святые ключи"

 
  1.  

Вадский муниципальный округ

Комплекс источников с. Борисово Поле

 
  1.  

Вадский муниципальный округ

Комплекс источника с.Зеленые Горы

 
  1.  

Варнавинский район

р.п. Варнавино,

река Ветлуга

 
  1.  

Варнавинский район

р.п. Варнавино,

ул. Северная, купель

 
  1.  

Варнавинский район

д. Карелиха, купель

 
  1.  

Вачский район

пруд «Цимлян»

 
  1.  

г.о. Воротынский

г.о. Воротынский, р.п. Воротынец, р. Гремячка

 
  1.  

Воскресенский район

 

С. Владимирское, озеро Светлояр

 
  1.  

Воскресенский район

С. Троицкое, река Ветлуга

 
  1.  

Выкса

г. Выкса,

Верхний пруд, ул. Верхнепрудная

 
  1.  

Выкса

г. Выкса р.п. Шиморское

р. Ока (затон)

 
  1.  

Городецкий район

д. Белоглазово Ковригинский с/с р. Узола «Никола-ключ»

  
 
  1.  

Дальнеконстантиновский район

Купель с.Богоявление ул.Ключевая

 
  1.  

г.о. г. Дзержинск

оз. Святое

  
 
  1.  

Дивеевский район

Казанский  источник – с. Дивеево, ул.Родниковая.

 
  1.  

Дивеевский район

Источник    Матушки  Александры  –

с.Дивеево, пер.Голякова.

 
  1.  

Дивеевский район

Явленский  источник –

с. Кременки

 
  1.  

Дивеевский район

Источник    Батюшки Серафима  Саровского  – п. Новостройка

 
  1.  

Княгининский район

Княгининский район, с. Спешнево, озеро

 
  1.  

Княгининский район

Княгининский район, с. Ананье, пруд Цимлянский

 
  1.  

Краснооктябрьский район

с.Салганы

 
  1.  

Кстовский район

г. Кстово, пл.Ленина, сборная купель

 
  1.  

Лысково

Карьер р. Волга (у парома)

 
  1.  

г.о. Навашинский

г.о. Навашинский, с.Дедово, турбаза «Возрождение», озеро Свято

 
  1.  

Нижний Новгород

Автозаводский

озеро Автозаводского парка 1-ой очереди на ул.Смирнова

  
  1.  

Ленинский

Озеро Селикатное, проспект Ленина 25 а

  
  1.  

Сормовский

Стадион труд Парковое озеро

  
 
  1.  

Советский

Щелоковский хутор

2-е озеро со стороны кафе Снежинка

  
 
  1.  

Нижегородский

Гребной канал

  
 
  1.  

Павловский муниципальный округ

река Ока, г. Павлово 100м выше по течению от пристани

 
  1.  

г.о. г. Первомайск

с. Шутилово, родник Никольский

 
  1.  

г.о.Семеновский

д. Быдреевка р.Керженец

 
  1.  

г.о.Семеновский

г.Семенов Верхнее озеро р.Санохта

 
  1.  

Сергачский район

с. Сергач, ул. Ульянова, купель

 
  1.  

Сеченовский район

с. Кочетовка р.Киша купель

 
  1.  

Сеченовский район

с. Болтинка купель

 
  1.  

Сеченовский район

с. Сеченово пруд купель

 
  1.  

Спасский район

п. Мары Купель  у колодца 1.5*1.5 м.

 
  1.  

Спасский район

с. Вазьянка Купель

у колодца 1.5*1.5 м.

 
  1.  

Спасский район

с. Спасское, ул. Рабочая, д.1 Купель у колодца 1.5*1.5 м.

 
  1.  

г.о. г. Чкаловск

г. Чкаловск, пристань

 
  1.  

Шарангский район

р.п.Шаранга, пруд

 
  1.  

Шатковский район

р.п. Шатки,

Кипячий ключ

 
  1.  

Шахунья

р.п. Вахтан, река Вахтан

 
  1.  

Шахунья

р.п. Сява, река Большая Какша

 
  1.  

Шахунья

д. Туманино, пруд

 
  1.  

Шахунья

д. Аката, пруд

 
  1.  

Шахунья

с. Б.Свеча, пруд

 
  1.  

Шахунья

д. Б.Широкое, пруд

 
  1.  

Нижний Новгород

Приокский, с. Сартаково

водоем, Церковь Князя Владимира

 

В МЧС рекомендовали всем купающимся объективно оценить свои физические возможности, помнить о медицинских показаниях и соблюдать рекомендации спасателей и инспекторов ГИМС на местах купания.

Не рекомендуется погружаться в прорубь более чем на 2 минуты.

До самой проруби необходимо идти в обуви. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, затем обувь, только потом раздеться до купального костюма.

Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла. Для сохранения тепла можно намазать тело жирным кремом. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье.

Ранее главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая напомнила жителям региона о правилах поведения в крещенские купания.

Напомним, митрополит Иларион рекомендовал россиянам воздержаться от крещенских купаний в этом году.

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