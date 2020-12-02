Чем отличается валютный рынок Forex и бинарные опционы

Сейчас заработок в интернете становится все более популярным, так как имеет множество преимуществ. Это независимость от работодателя и ограничений, которые возникают в связи с пандемией, возможность вести деятельность из любой точки мира, самостоятельно планировать свое время и уровень доходов. Многие люди принимают решение торговать на финансовых рынках. На слуху у всех пользователей интернета два инструмента – Forex и бинарные опционы.

Многие считают их синонимами, но это в корне неверная позиция. Чтобы узнать больше о заработке на валютном рынке "Форекс", получить необходимый функционал, можно открыть страницу тут. Рассмотрим отличия в этих инструментах, специфику получения прибыли и прочие моменты.

Основная разница между Forex и бинарными опционами

Эти два инструмента совершенно разные, хоть и связаны напрямую с финансовым рынком. В опционах существует только два вероятных исхода – нужно угадать направление, куда начнет двигаться актив в конкретный промежуток времени. Все это делает их максимально похожими на азартные ставки в букмекерских конторах. Точно так же есть фиксированное вознаграждение, прогнозы в связи с экономической и геополитической ситуацией. Недаром многие авторитетные трейдеры называют бинарные опционы быстрым способом выиграть или проиграть деньги.

Валютный рынок "Форекс" – это совсем другое. Торговля на Forex имеет огромное практическое значение для международных корпораций и финансовых институтов во всем мире. Они используют этот рынок для торговли валютными активами, хеджирования рисков и прочих задач. Большинство обычных трейдеров тоже выбирают "Форекс", так как на нем можно диверсифицировать активы, рассматривать вложения с позиции инвестирования, а не азартной игры.

Специфика работы в бинарных опционах

Отсутствие отложенных ордеров и типов исполнения заявок.

Есть два варианта исхода – выиграл или проиграл.

Отсутствие спреда (разница между стоимостью приобретения и реализации актива).

Заработок трейдера с одной сделки в среднем 80-90%.

В опционах можно тоже спрогнозировать направление актива в ту или иную сторону, но после открытия сделки вы уже никак не можете на нее повлиять. Останется только ждать результата, который заключается в выигрыше или потере денег.

Специфика работа на Forex

Прибыль формируется за счет разницы на входе и выходе из сделки, поэтому время сделки не ограничено. Если она переносится на следующий день, списывается своп, но она остается открытой, пока есть средства.

Есть спред, который отсутствует в бинарных опционах.

Разные типы ордеров. Например, отложенные ордера срабатывают только в тот момент, когда цена достигает определенного значения, заданного трейдером.

Возможность настройки кредитного плеча. Средства для маржинальной торговли можно взять взаймы у брокера.

Подведем итоги. На Forex трейдер контролирует сделку, так как может в любой момент закрыть ее или поставить трейлинг-стоп, чтобы минимизировать потери. При прохождении обучения и постоянной практики, на валютном рынке можно неплохо зарабатывать без просадок. В опционах доход менее предсказуем и не отличается стабильностью.

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