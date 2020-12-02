Заболевших COVID-19 не выявлено почти в половине районов Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 28 из 52 районов Нижегородской области. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 78 689 человек, из которых 33 840 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 44 849 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 8 529 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (5 528 человек), Советский (4 633), Канавинский (3 563), Сормовский (3 285), Московский (3 144), Нижегородский (2 571) и Приокский (2 587).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (6 245 заболевших жителей), Бор (4 296), Павловский (2 363), Балахнинский (2 265), Городецкий (2 001), Выксунский (1 951), Богородский (1 716), Кулебакский (1 464), Кстовский (1 326), Шатковский (1 270), Шахунский (1 245), Володарский (1 111), Лысковский (1 097) районы, а также Арзамас (1 055).

Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом нижегородцев постепенно начало снижаться. По данным на 19 января, зарегистрирован еще 471 случай заболевания. На прошлой неделе – до 485 заболевших в сутки.

Нижегородцы могут вакцинироваться от коронавируса лишь в добровольном порядке.

Хронологию распространения инфекции можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".