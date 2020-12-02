На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
Проездные стали бессрочными
Канавинский рынок продолжит работу в 2021 году
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 января 2020 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
19 января 2021 12:35  [77] Заболевших COVID-19 не выявлено почти в половине районов Нижегородской области
19 января 2021 12:20  [77] Концепция реставрации нижегородского ДК им. Ленина отправлена на доработку
19 января 2021 12:15  [74] Пациент с амнезией ушел из нижегородской больницы и пропал
19 января 2021 11:54  [105] Владельцу нижегородского "Мытного рынка" предложили разработать новый проект
19 января 2021 11:38  [152] Известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах
19 января 2021 11:24  [148] Станцию снеготаяния в Нижегородском районе планируется построить к осени 2021 года
19 января 2021 11:22  [265] Глава Нижнего Новгорода объяснил холод в общественном транспорте
19 января 2021 10:39  [130] Более четырех тысяч нижегородцев сделали прививку от коронавируса
19 января 2021 10:11  [472] Смертельно больная нижегородка ищет хозяев для своих 60 кошек
19 января 2021 09:48  [105] "Горячая линия" по бесплатному детскому питанию пройдет в Нижнем Новгороде 20 января
Общество

Заболевших COVID-19 не выявлено почти в половине районов Нижегородской области

19 января 2021 12:35  [77] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 28 из 52 районов Нижегородской области. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 78 689 человек, из которых 33 840 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 44 849 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 8 529 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (5 528 человек), Советский (4 633), Канавинский (3 563), Сормовский (3 285), Московский (3 144), Нижегородский (2 571) и Приокский (2 587).

После Нижнего Новгорода по числу заболевших жителей лидирует Дзержинск (6 245 заболевших жителей), Бор (4 296), Павловский (2 363), Балахнинский (2 265), Городецкий (2 001), Выксунский (1 951), Богородский (1 716), Кулебакский (1 464), Кстовский (1 326), Шатковский (1 270), Шахунский (1 245), Володарский (1 111), Лысковский (1 097) районы, а также Арзамас (1 055).

Ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусом нижегородцев постепенно начало снижаться. По данным на 19 января, зарегистрирован еще 471 случай заболевания. На прошлой неделе – до 485 заболевших в сутки.

Нижегородцы могут вакцинироваться от коронавируса лишь в добровольном порядке.

Хронологию распространения инфекции можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph