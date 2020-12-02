Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2) Общество

Граффити, посвященное трудам врачей, на Окском съезде (автор: Илья Спиченков) Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

В прошлом году распространение коронавирусной инфекции стало реалией для жителей всего мира. Начиная с декабря 2019 года ее носителями стали более 90 млн человек в мире, и 3,4 млн – в России. В том числе COVID-19 заразились более 69,8 тысяч жителей Нижегородской области.

Люди на себе почувствовали опасность болезни, симптомы которой во многом сходны с гриппом и респираторными заболеваниями. У многих течение болезни не прошло без осложнений. Пандемия продолжается и сейчас, в частности с 10 по 11 января 2021 года коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 474 нижегородцев, увеличив общее количество заболевших до 74,9 тысяч человек.

Однако, эксперты делают оптимистичные прогнозы – недавно Роспотребнадзор назвал обстановку по коронавирусу в России стабилизирующейся. Глава ведомства пояснила, что сейчас отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19.

Очаг инфекции

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года, в начале января 2020 года заболевшим был поставлен диагноз. За январь-февраль вирус распространился по 30 странам.

Первые заболевшие в России были зарегистрированы 31 января. Заразились два гражданина Китая, находящиеся на тот момент в Забайкалье и Тюменской области. Затем случаи заражения COVID-19 регистрировались по всей стране, и на 16 апреля не осталось ни одного региона, где бы не было заболевших. В Нижегородской области первый случай заражения коронавирусом выявлен 6 марта.

11 марта всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

В ноябре 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России циркулирует уже европейский, а не китайский коронавирус. По ее словам, инфекция была привезена россиянами, возвращавшимися после отпуска.

Хроники заболеваемости

В январе 2021 года заболеваемость в Нижегородской области показывает стабильные показатели. В среднем в сутки в регионе выявляют порядка 463 новых случая. При этом количество переболевших COVID-19 соотносится с количеством заболевших. С начала года в области заболели – 5,09 тысяч человек, выздоровели – 5,06 тысяч человек, скончался 171 нижегородец.

Принимаемые меры

С 31 января 2020 года в Нижегородской области работает межведомственный штаб, в который включены представители регионального Роспотребнадзора, Минздрава, МЧС, и других заинтересованных ведомств. Штаб ведет ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями.

Как только в регионе появились случаи заболевания коронавирусной инфекцией, 13 марта 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении на ее территории режима повышенной готовности. Каждый месяц в зависимости от эпидемиологической обстановки в него вносятся изменения, касающиеся жизни нижегородцев.

Возвращение к привычной жизни

В начале мая прошлого года Роспотребнадзор РФ подготовил рекомендации по снятию ограничений. Согласно документу, при принятии решения о переходе на следующий этап регионы должны учитывать коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции; наличие свободного коечного фонда для лечения больных коронавирусом; показатель тестирования на 100 тысяч населения. Также рекомендуется учитывать количество летальных исходов, недельную заболеваемость и долю лиц, имеющих иммунитет к COVID-19, выявленный в результате тестирования.

В конце мая коэффициент распространения инфекции в Нижегородской области несколько дней держался меньше единицы, что позволило приступить к первому этапу. Затем, 7 августа было принято решение о переходе ко второму этапу - коэффициент распространения коронавируса в регионе составил 0.71.

Коэффициент распространения инфекции 11 января 2021 года составляет 1.06.

С начала пандемии тесты на коранавирус в Нижегородской области сдали 2 006 444 человека, в том числе за последние сутки 10-11 января протестировано 7 779 жителей. В среднем за неделю охват тестированием составил 195,6 теста на 100 тысяч населения.

По данным регионального Минздрава, свободный коечный фонд на 11 января составляет 23% от общего объема.