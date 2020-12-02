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Общество

Известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

19 января 2021 11:38  [165] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Количество заболевших коронавирусом нижегородцев начало снижаться. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за сутки, по данным на 19 января, зарегистрирован еще 471 случай заболевания.

Отметим, что по данным на 18 января было зарегистрировано 479 новых случаев, на 17 января – 484 случая, на 16 января – 485 новых случаев, на 15 января - 483 новых случая, на 14 января - 476 случаев.

С начала пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 78 689 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 790. Выздоровели 70 961 житель Нижегородской области. Умерли 1 938 человек.

Сейчас около 4,5 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Примерно 4,3 тысячи человек лечатся в больницах, восемь нижегородцев пребывают в обсерваторах.

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут вакцинироваться от коронавируса лишь в добровольном порядке.

Хронологию распространения инфекции можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".

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Теги:
Здравоохранение Инфекция Коронавирус
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