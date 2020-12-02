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Общество

Дома в районе строительства развязки на Циолковского расселят к 2023 году

19 января 2021 14:27  [54] Общество

Фото: с сайта телекомпании "Волга"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дома в районе строительства развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде расселят к 2023 году. Об этом сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Горбунов в ходе заседания комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 19 января.

По его словам, дом №1 по ул. Циолковского уже расселен. В нем - восемь квартир, шесть из которых находятся в собственности. Владельцы пяти квартир уже получили новое жилье, вопрос с последней решается в суде. Для жильцов муниципальных квартир подобрано жилье.

Переселение жителей домов №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. Циолковского запланировано на 2022-2023 гг. Речь идет о 35 квартирах, 23 из которых - в собственности. Постановление об изменении сроков расселения уже подписано.

Ранее сообщалось, что в зоне строительства развязки аварийными признаны 17 домов: №№ 1,2,3,4,6,8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,30 и 38 по ул. Циолковского. 

Напомним, над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Ранее были названы новые сроки запуска движения по развязке на Циолковского. Согласно контракту, полностью завершить строительство транспортной развязки должны в 2022 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает, что движение пустят уже в конце 2021 года.

Пока ведется строительство, движение на пересечении улиц Циолковского, Культуры и Новосоветской будет оптимизировано

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Теги:
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