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Общество

Масштабная модернизация запланирована в Чкаловской ЦРБ

20 января 2021 11:14  [65] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Масштабная модернизация запланирована в Чкаловской ЦРБ. На эти цели может быть выделено 287 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Накануне, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Чкаловскую ЦРБ и обсудил развитие лечебного учреждения с заместителем губернатора Давидом Мелик-Гусейновым и главным врачом больницы Еленой Ширшиковой. Также Глеб Никитин оценил открывшийся в больнице пункт вакцинации.

"Состояние здравоохранения в Чкаловске - вторая по остроте тема после теплоснабжения. Есть жалобы. Особый акцент люди делают на инфекционном отделении ЦРБ. Осмотрел его, действительно, состояние не самое лучшее", - отметил губернатор.

Как подчеркнул Глеб Никитин, Чкаловская ЦРБ включена в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения. До 2025 года на ремонт, закупку оборудования и автомобилей планируется выделить более 287 млн рублей.

"В частности, на этот год мы запланировали покупку нового цифрового рентгена. По программе модернизации больница уже получила 5 кислородных концентраторов, 4 автомобиля и организовала более 30 автоматизированных рабочих мест. В ближайшие годы будет проводиться масштабный капремонт основных отделений. Серьезное внимание уделим участковым больницам и фельдшерско-акушерским пунктам. Это будет не только ремонт, но и новое строительство", - отметил Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин поручил дополнительно доставить в ЦРБ три аппарата ИВЛ.

Кроме того, Гагинская ЦРБ получит 120 млн рублей на модернизацию.

Напомним, также новую котельную построят в Чкаловске.

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Теги:
Здравоохранение Реконструкция Чкаловск
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