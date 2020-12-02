Гагинская ЦРБ получит 120 млн рублей на модернизацию Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Гагинская ЦРБ получит почти 120 млн рублей на модернизацию. Об этом стало известно в ходе поездки губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Гагинский и Бутурлинский районы 16 января 2021 года.

"Больница участвует в программе модернизации первичного звена здравоохранения региона. Общий объем финансирования для Гагинской ЦРБ – почти 120 млн рублей. Важно, что удалось осуществить капитальный ремонт инфекционного отделения. Скоро оно будет введено в эксплуатацию. Подумаем, можно ли задействовать его в борьбе с пандемией", - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин также осмотрел инфекционное отделение больницы, которое было капитально отремонтировано.

"В этом году докупим новое оборудование – УЗИ, эндоскопы, рентген-аппараты. Обязательно будем продолжать эту работу во всех районах региона", - добавил губернатор Нижегородской области.

Также Глеб Никитин поручил оперативно модернизировать в больнице реанимационное отделение, в частности, организовать поставку аппаратов ИВЛ, мониторов пациента, кислородных концентраторов.

Ранее сообщалось, что поликлиника Первомайской ЦРБ получит оборудование на 13 млн рублей. Воскресенская ЦРБ получит медицинское оборудование на сумму около 2 млн рублей, Дивеевская ЦРБ получила новое оборудование на сумму более 13 млн рублей, Лысковская ЦРБ - на сумму около 16 млн рублей, Уренская ЦРБ - на 49 млн рублей, Городецкая ЦРБ – на 69 млн рублей. Сосновская центральная районная больница в этом году получит новое высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму около 14 млн рублей.