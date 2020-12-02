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Общество

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует в 2,7% нижегородских школ и детсадов

20 января 2021 14:19  [75] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Карантин по COVID-2019 и ОРВИ по данным на 19 января действует в 2,7% от общего количества школ и детсадов, расположенных в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В управлении пояснили, что во время карантина вводится ограничительная мера - приостановление или переход на дистанционный формат учебного и воспитательного процесса.

Напомним, что после зимних каникул закрытые на карантин образовательные организации в Нижегородской области отсутствовали. Заболеваемость ОРВИ среди детей по данным на 12 января в Нижегородской области была в 1,5 раза ниже эпидпорога.

Напомним также, что в настоящее время эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в Нижегородской области превышен на 17,8%. Превышение эпидпорога наблюдается, преимущественно, у взрослого населения.

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Теги:
Карантин ОРВИ Школы
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