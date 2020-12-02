Эпидпорог по ОРВИ среди нижегородцев превышен на 18% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Эпидемиологический порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Нижегородской области на второй неделе января был превышен на 17,8%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что превышение эпидпорога наблюдалось у взрослого населения.

Напомним, что на 12 января, то есть в период, когда еще не завершились зимние каникулы в школах, заболеваемость ОРВИ среди детей в Нижегородской области была в 1,5 раза ниже эпидпорога.

Сейчас в регионе циркулируют такие вирусные инфекции, как COVID-2019, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирусы и парагрипп. Вирусы гриппа не регистрировались.