"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 января 2021 14:55  [52] Новую школу построят в Чкаловске взамен устаревшего здания
20 января 2021 14:24  [75] ЗС НО предложило ужесточить федеральный закон об утилизации опасных медотходов
20 января 2021 14:19  [75] Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует в 2,7% нижегородских школ и детсадов
20 января 2021 13:59  [85] Кинотеатры "Синема парк" в Нижнем Новгороде могут быть закрыты
20 января 2021 13:43  [88] Банк "Открытие" внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничества
20 января 2021 13:33  [53] Грязный снег вывозили в Анкудиновский лес Нижнего Новгорода
20 января 2021 13:09  [110] Осужденные нижегородки представили яркие шедевры живописи
20 января 2021 12:58  [132] Эпидпорог по ОРВИ среди нижегородцев превышен на 18%
20 января 2021 12:41  [117] Депутаты ЗС НО предложили ужесточить закон из-за свалок строительного мусора
20 января 2021 12:28  [429] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 20 января
Общество

Новую школу построят в Чкаловске взамен устаревшего здания

20 января 2021 14:55  [52] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил состояние школ Чкаловска в ходе рабочей поездки в городской округ. В частности, глава региона побывал в школах №4 и №5, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Один из корпусов школы №4 был построен в 1932 году, второй - в 1953 году.

"Здания уже не соответствует современным требованиям. Поддерживать их в порядке удается силами коллектива. Видно, что свою работу руководство и педагоги любят, стараются создать уютную атмосферу. Обязательно поможем им. В этом году начнется проектирование нового здания, после чего приступим к определению финансовых источников для реализации проекта", - сказал губернатор Нижегородской области.

В школе № 5 в прошлом году сделали капремонт на 41,6 млн рублей.

"Еще раз убедился в эффективности региональной программы капитального ремонта, в необходимости ее продолжения и расширения. Школа производит очень приятное впечатление. Региональную программу мы интегрируем с мероприятиями национального проекта "Образование". В результате удается создавать комфортную и современную образовательную среду в районах региона", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, новый маршрут "Валдая" через Чкаловск разрабатывают в Нижегородской области.

Масштабная модернизация запланирована в Чкаловской ЦРБ.

Также новую котельную построят в Чкаловске.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство Чкаловск Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph