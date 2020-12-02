Новую школу построят в Чкаловске взамен устаревшего здания Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил состояние школ Чкаловска в ходе рабочей поездки в городской округ. В частности, глава региона побывал в школах №4 и №5, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Один из корпусов школы №4 был построен в 1932 году, второй - в 1953 году.

"Здания уже не соответствует современным требованиям. Поддерживать их в порядке удается силами коллектива. Видно, что свою работу руководство и педагоги любят, стараются создать уютную атмосферу. Обязательно поможем им. В этом году начнется проектирование нового здания, после чего приступим к определению финансовых источников для реализации проекта", - сказал губернатор Нижегородской области.

В школе № 5 в прошлом году сделали капремонт на 41,6 млн рублей.

"Еще раз убедился в эффективности региональной программы капитального ремонта, в необходимости ее продолжения и расширения. Школа производит очень приятное впечатление. Региональную программу мы интегрируем с мероприятиями национального проекта "Образование". В результате удается создавать комфортную и современную образовательную среду в районах региона", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, новый маршрут "Валдая" через Чкаловск разрабатывают в Нижегородской области.

Масштабная модернизация запланирована в Чкаловской ЦРБ.

Также новую котельную построят в Чкаловске.