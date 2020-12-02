"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
20 января 2021 19:18  [30] Озвучена новая схема движения транспорта во время строительства развязки на Циолковского
20 января 2021 19:03  [62] Первичное звено нижегородского здравоохранения модернизируют за 15,6 млрд рублей
20 января 2021 18:48  [70] Нижегородская область в 2021 году увеличит финансирование соцконтрактов на 17%
20 января 2021 18:29  [87] ЦОДД объяснил, почему на улицах Нижнего Новгорода вводится запрет на парковку
20 января 2021 17:10  [98] Стационарные валидаторы в нижегородских автобусах станут выдавать билеты
20 января 2021 17:00  [117] Ликвидировать "Черную дыру" в Дзержинске планируется до конца 2021 года
20 января 2021 16:25  [376] "Ново-Сормовское" кладбище планируется расширить на 11 гектар в 2021 году
20 января 2021 15:33  [117] Санавиацию задействовали в Нижегородской области в 2020 году почти каждый день
20 января 2021 15:29  [217] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области
20 января 2021 15:23  [117] Налоговые поступления в Нижегородской области увеличились в 2020 году, несмотря на COVID-19
Общество

Озвучена новая схема движения транспорта во время строительства развязки на Циолковского

20 января 2021 19:18  [30] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода озвучил новую схему движения транспорта в Сормовском районе во время строительства развязки на ул.Циолковского.

Во время полномасштабного строительства развязки будет организован объезд этой площадки, причем на всем маршруте объезда по обеим сторонам установят запрет на парковку транспорта.

Для движения автотранспорта планируется закрыть участок по ул. Циолковского на участке дороги от ул. Культуры до ул. Мирошникова и по ул. Культуры на участке дороги от дома №113 до ул. Коперника.

Объезд транспорта предусмотрен с ул.Культуры на ул.Коперника с выездом на бульвар Юбилейный, далее, минуя ул.Циолковского, ул. Островского, движение будет осуществляться по ул.Коммуны с выездом на ул.Федосеенко. Подъезд к домам, попадающим в зону закрытия, разрешается по местным проездам с ул. Коперника, ул. Коммуны и ул. Островского.

На трех перекрестках будут установлены дополнительные светофоры. Речь идет о перекрестках, расположенных на ул. Коммуны - ул. Мирошникова, Юбилейный бульвар - ул. Коперника и на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны.

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году, но сейчас прорабатываются варианты сокращения сроков строительства с запуском движения по развязке в конце 2021 года.

Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в этом году.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Сормовский район Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph