Озвучена новая схема движения транспорта во время строительства развязки на Циолковского Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода озвучил новую схему движения транспорта в Сормовском районе во время строительства развязки на ул.Циолковского.

Во время полномасштабного строительства развязки будет организован объезд этой площадки, причем на всем маршруте объезда по обеим сторонам установят запрет на парковку транспорта.

Для движения автотранспорта планируется закрыть участок по ул. Циолковского на участке дороги от ул. Культуры до ул. Мирошникова и по ул. Культуры на участке дороги от дома №113 до ул. Коперника.

Объезд транспорта предусмотрен с ул.Культуры на ул.Коперника с выездом на бульвар Юбилейный, далее, минуя ул.Циолковского, ул. Островского, движение будет осуществляться по ул.Коммуны с выездом на ул.Федосеенко. Подъезд к домам, попадающим в зону закрытия, разрешается по местным проездам с ул. Коперника, ул. Коммуны и ул. Островского.

На трех перекрестках будут установлены дополнительные светофоры. Речь идет о перекрестках, расположенных на ул. Коммуны - ул. Мирошникова, Юбилейный бульвар - ул. Коперника и на пересечениях улиц Федосеенко и Коммуны.

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году, но сейчас прорабатываются варианты сокращения сроков строительства с запуском движения по развязке в конце 2021 года.

Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей планируется направить на реализацию проекта в этом году.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.