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Общество

Председатель ЗС НО Евгений Люлин переболел коронавирусом

21 января 2021 17:48  [92] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Председатель Законодательного собрания Евгений Люлин переболел коронавирусом. Об этом он рассказал на пресс-конференции 21 января 2021 года.

Евгений Люлин сообщил, что в декабре перенес заболевание в легкой форме похожей на простуду. Однако, все же был госпитализирован.

"Невозможно было не заболеть, когда вокруг тебя все болеют. Мои помощники, секретари, другие люди, которые рядом часами находятся, переболели. Я думаю, на течение болезни влияет иммунитет человека. Он у меня неплохой, я всячески его тренирую. Для меня занятия спортом – жизненная повседневность. Поэтому я не испытывал трудностей с дыханием, но некоторые проблемы все-таки были", - рассказал он.

Спикер регионального парламента добавил, что несмотря на легкое течение болезни, он до сих пор ощущает ее последствия.  

"Я уже месяц, как выписался, но все равно каждый день где-нибудь что-нибудь пощипывает в организме. Усталость во второй половине дня появляется, сон плохой, кашель. Зараза очень нехорошая, лучше с ней не связываться. Я на нее насмотрелся в больнице", - сказал Евгений Люлин.

Он напомнил о старте в Нижегородской области прививочной кампании против коронавируса. Председатель регионального Законодательного собрания считает, что сделать прививку крайне необходимо. Он сам пойдет на вакцинацию, как только сможет по медицинским показаниям. Все близкие Евгения Люлина, по его словам, уже подали заявки на прививку.

Напомним, что сейчас в регионе открыта запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Сейчас любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона, а в ближайшее время - через Госуслуги.

Как сообщал 19 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регион уже поступило почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19. До конца февраля ожидается прибытие еще 151 тысячи доз. По мере выборки запасы вакцины будут пополняться. Сделать прививку смогут все желающие.

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Теги:
Вакцина Евгений Люлин Коронавирус
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