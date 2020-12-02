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Общество

Нижегородский минздрав открыл запись на вакцинацию от COVID-19

13 января 2021 09:45  [166] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородский минздрав открыл запись на вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Instagram.

Любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона. Необходимо указать свои ФИО, контактный телефон и выбрать пункт вакцинации. Пациенты, сделавшие прививку, получат сертификат, который является формой регистрации привитых от коронавируса.

"Можно записаться, встать в очередь и вас пригласят, когда будет вакцина", - добавил губернатор.

Отметим, что сделать прививку можно не только в Нижнем Новгороде, но также в Павлове и на Бору. В скором времени прививочный пункт также будет работать и в Дзержинске.

Глеб Никитин обратил внимание, что пока в регионе нет крупных поставок вакцин, приоритет отдан медикам, учителям и волонтерам. Но уже в январе-феврале, когда будут поставки препарата, список вакцинируемых категорий будет расширен.

Ранее в минздраве рассказали о состоянии вакцинированных от коронавируса нижегородцах. По данным на 11 января в области вакцинировались 1 504 человека. У всех, кто прошел вакцинацию, жалоб на ухудшение самочувствия нет, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что вакцинация детей от коронавируса в России пока не планируется. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что вакцинация детей состоится только после того, как будет изучено влияние препарата на детский организм.

В конце декабря в регион поступило более 6 300 доз вакцины "Спутник V".

"Спутник V" - векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Она не содержит компонентов вируса COVID-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

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