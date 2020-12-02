Почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19 доставлено в Нижегородскую область Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Почти 15 тысяч доз вакцин от COVID-19 доставлено в Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин 19 января 2021 года.

До конца февраля ожидается прибытие еще 151 000 доз, добавил он.

"По мере выборки запасы вакцины будут пополняться. Сделать прививку смогут все желающие. Чем больше людей вакцинируется, тем скорее у нас будет формироваться коллективный иммунитет", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в конце декабря в регион поступило более 6 300 доз вакцины "Спутник V".

В ближайшее время нижегородцы смогут записаться на COVID-вакцинацию через Госуслуги.

Сейчас любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона. При этом, есть ограничения – есть вероятность получить отказ в получении прививки.

Добавим, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски.