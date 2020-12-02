Полицейские призвали нижегородцев не участвовать в митингах 23 января

Полицейские призывают жителей Нижегородской области не участвовать в несанкционированных акциях, которые планируются 23 января 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В ведомстве обратили внимание на распространение в сети Интернет и соцсетях призывов к участию в акциях, которые не были согласованы с властями, и попросили не поддаваться на провокации.
"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка", - заявили в региональном управлении МВД России.
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