Полицейские призвали нижегородцев не участвовать в митингах 23 января Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Полицейские призывают жителей Нижегородской области не участвовать в несанкционированных акциях, которые планируются 23 января 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В ведомстве обратили внимание на распространение в сети Интернет и соцсетях призывов к участию в акциях, которые не были согласованы с властями, и попросили не поддаваться на провокации.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка", - заявили в региональном управлении МВД России.