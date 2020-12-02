Нижегородские родители возмущены тем, что детей вмешивают в политику Общество

Родители Нижегородской области возмущены тем, что детей вмешивают в политику. Социальные сети захлестнула волна негодования родителей студентов и школьников, которых пытаются использовать в политических акциях.

Очевидцы сообщают, что за выход на несанкционированный митинг 23 января нижегородцам на Авито предлагают по 500 рублей. Кроме того, детей активно "вербуют" и инструктируют блогеры в TikTok-роликах.

"Я возмущён тем, что к участию в сомнительных акциях привлекают школьников. Призываю родителей ни в коем случае не позволять детям участие в подобного рода мероприятиях", - написал нижегородец Олег Шустов.

Родители опасаются, что на несанкционированном митинге детей могут использовать как живой щит.

"Поговорила с дочерью на тему заполонивших ЕЕ ленту призывов к субботним беспорядкам........./..../ Абсолютно спокойна относительно своей. Дочь, как и я, считает, что это тест из области социального дарвинизма... Рекомендация, вменяемым родителям поговорить с детьми. И проверить их ленту. Сегодня волосы встали дыбом от роликов с тик-тока", - заявила Ольга Клевер.

То, что школьников и студентов заманивают на митинги, обсуждают сегодня не только родители, но учителя школ и преподаватели городских вузов.

"Я придерживаюсь мнения большинства родителей, что нужно беречь детей от несанкционированных митингов. Школьники еще не могут объективно оценивать информацию, которая вываливается на них с трибун ораторов. Нашим детям есть, чем заняться в свободное от уроков время. Проконтролируйте, где находятся ваши дети", - заявил представитель совета отцов школы №173 им. Д.А. Аристархова.

"Я понимаю, когда взрослые в политику играют, но, когда детей зовут на митинги, это уже перебор какой-то. Какие дети на протестах вообще? Это что, нашими детьми прикроется кто-то, а нам потом с органами разбираться, не дай бог еще что случится? – говорит Ольга Мирошина, жительница города Шарьи, мама двоих детей. - Моя дочь студентка, учится в Нижнем Новгороде. Рассказывает о том, как ее сокурсники попадают в неприятные истории после таких тусовок. Это кем надо быть вообще, чтобы детей в такое тянуть?".

Родители требует привлекать к ответственности тех, кто призывает детей к участию в митингах.

Ранее сообщалось, что полицейские призывают жителей Нижегородской области не участвовать в несанкционированных акциях, которые планируются 23 января 2021 года.

ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает, что любые провокационные действия со стороны участников нелегальных митингов будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. За попытки провести несогласованное публичное мероприятие предусмотрена административная ответственность.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.