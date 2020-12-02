Проездные стали бессрочными
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 января 2021 22:36  [121] Нижний сегодня: главные события дня
22 января 2021 22:14  [89] Нижегородские родители возмущены тем, что детей вмешивают в политику
22 января 2021 17:49  [173] Двое подростков из детского дома пропали в Нижнем Новгороде
22 января 2021 17:22  [258] Новая должность появится в нижегородских школах
22 января 2021 16:50  [177] Юрий Шалабаев проверил нижегородскую школу после ремонта
22 января 2021 15:57  [214] Полицейские призвали нижегородцев не участвовать в митингах 23 января
22 января 2021 15:48  [171] ВТБ прокомментировал продление программы "Ипотека с господдержкой"
22 января 2021 15:41  [204] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 17 районах Нижегородской области
22 января 2021 15:35  [177] Отдел ГИБДД в Автозаводском районе возобновляет работу
22 января 2021 15:06  [140] Акция, помогающая школьникам определиться с профессией, проходит в Нижегородской области
Общество

Нижегородские родители возмущены тем, что детей вмешивают в политику

22 января 2021 22:14  [89] Общество

Родители Нижегородской области возмущены тем, что детей вмешивают в политику. Социальные сети захлестнула волна негодования родителей студентов и школьников, которых пытаются использовать в политических акциях.

Очевидцы сообщают, что за выход на несанкционированный митинг 23 января нижегородцам на Авито предлагают по 500 рублей. Кроме того, детей активно "вербуют" и инструктируют блогеры в TikTok-роликах.

"Я возмущён тем, что к участию в сомнительных акциях привлекают школьников. Призываю родителей ни в коем случае не позволять детям участие в подобного рода мероприятиях", - написал нижегородец Олег Шустов.

Родители опасаются, что на несанкционированном митинге детей могут использовать как живой щит.

"Поговорила с дочерью на тему заполонивших ЕЕ ленту призывов к субботним беспорядкам........./..../ Абсолютно спокойна относительно своей. Дочь, как и я, считает, что это тест из области социального дарвинизма... Рекомендация, вменяемым родителям поговорить с детьми. И проверить их ленту. Сегодня волосы встали дыбом от роликов с тик-тока", - заявила Ольга Клевер.

То, что школьников и студентов заманивают на митинги, обсуждают сегодня не только родители, но учителя школ и преподаватели городских вузов.

"Я придерживаюсь мнения большинства родителей, что нужно беречь детей от несанкционированных митингов. Школьники еще не могут объективно оценивать информацию, которая вываливается на них с трибун ораторов. Нашим детям есть, чем заняться в свободное от уроков время. Проконтролируйте, где находятся ваши дети", - заявил представитель совета отцов школы №173 им. Д.А. Аристархова.

"Я понимаю, когда взрослые в политику играют, но, когда детей зовут на митинги, это уже перебор какой-то. Какие дети на протестах вообще? Это что, нашими детьми прикроется кто-то, а нам потом с органами разбираться, не дай бог еще что случится? – говорит Ольга Мирошина, жительница города Шарьи, мама двоих детей. - Моя дочь студентка, учится в Нижнем Новгороде. Рассказывает о том, как ее сокурсники попадают в неприятные истории после таких тусовок. Это кем надо быть вообще, чтобы детей в такое тянуть?".

Родители требует привлекать к ответственности тех, кто призывает детей к участию в митингах.

Ранее сообщалось, что полицейские призывают жителей Нижегородской области не участвовать в несанкционированных акциях, которые планируются 23 января 2021 года.

ГУ МВД России по Нижегородской области напоминает, что любые провокационные действия со стороны участников нелегальных митингов будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. За попытки провести несогласованное публичное мероприятие предусмотрена административная ответственность.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Митинги Социальные сети Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph