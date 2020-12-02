Владимир Радченко стал директором нижегородского департамента образования

Фото:
Юрий Шалабаев назначил Владимира Радченко директором департамента образования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода 25 января 2021 года.
Владимир Радченко начал трудовой путь в 2000 году в качестве педагога специальной (коррекционной) школы №86 Московского района.
С 2008 года он работает в муниципальных органах власти. Ранее он трудился в управлении образования Московского района, в региональном министерстве образования, был начальником управления образования администрации Сормовского района и директором школы № 172.
"В 2021 году перед департаментом образования стоит ряд амбициозных задач, в первую очередь это реализация в Нижнем Новгороде национальных проектов. Так, по нацпроекту "Образование" будет вестись строительство девяти новых детских садов, завершится строительство ещё двух, ранее начатых, что даст городу дополнительные 2 500 мест. Необходимо поддерживать набранные темпы и стремиться к улучшению показателей", - добавил Юрий Шалабаев.
СПРАВКА:
Владимир Павлович Радченко родился в 1984 года в Дзержинском районе Горьковской области. Имеет высшее образование по специальностям "Социальный педагог" и "Педагогика и методика начального образования". Является лауреатом премии города Нижнего Новгорода в области образования, отмечен благодарственным письмом администрации Нижнего Новгорода. В 2020 году награждён Почётной грамотой Министерства просвещения России.
Напомним, Елена Платонова ушла с поста директора департамента образования на прошлой неделе.
Она сменила Ирину Тарасову на этом посту в октябре 2018 года, проработав в этой должности два с небольшим года.
Добавим, что это не единственные кадровые перестановки в городе в последнее время. На днях департамент кадровой политики и развития муниципального управления администрации Нижнего Новгорода возглавила Татьяна Конкина – вместо Александра Малафеева.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+