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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 30 районах Нижегородской области

25 января 2021 14:20  [118] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 30 районах Нижегородской области. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 81 625 человек, из которых 35 101 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 46 524 – за пределами областного центра.

По количеству заболевших в Нижнем Новгороде традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 8 959 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (5 691 человек), Советский (4 834), Канавинский (3 689), Сормовский (3 381), Московский (3 251), Приокский (2 658) и Нижегородский (2 638).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (6 466 заболевших жителей), Бор (4 419), Павловский (2 397), Балахнинский (2 303), Городецкий (2 025), Выксунский (1 992), Богородский (1 796), Кулебакский (1 488), Кстовский (1 377), Шатковский (1 329), Шахунский (1 329), Володарский (1 143), Лысковский (1 137) районы, а также Арзамас (1 062) и Уренский район (1 041).

Напомним, что в 2020 году в Нижегородской области коронавирусной инфекцией заразились более 69,8 тысяч жителей.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитическом материале НИА "Нижний Новгород".

В 30 районах Нижегородской области за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

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Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
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