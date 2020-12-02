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Общество

Цены на "Стрижи" и "Ласточки" снизятся в феврале

26 января 2021 09:05  [2] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Цены на "Стрижи" и "Ласточки" снизятся в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") запускает акцию для пассажиров дневных скоростных поездов.
Стоимость билетов по акции составит от 555 рублей в зависимости от направлений. Оформить билеты по акционному тарифу можно до 8 февраля, а совершить по ним поездки – с 1 по 28 февраля.

Специальные условия покупки билетов распространяются на дневные скоростные поезда, курсирующие в сообщении между Москвой и Нижним Новгородом, Брянском, Смоленском и Воронежем, Белгородом и др. Билеты по сниженным ценам можно оформить, в том числе, в поезда "Стриж", "Ласточка" и "Иван Паристый".

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Ранее сообщалось, что перевод "Стрижей" и "Ласточек" с Курского вокзала в Черкизово перенесли на май.

При этом, "Стрижам", курсирующим из Нижнего Новгорода в Москву, через три года сменят вокзал прибытия в столицу на постоянной основе.

Кроме того, РЖД планирует в 2022 году обновить состав поездов "Ласточка" на нижегородском направлении.

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Теги:
Железная дорога РЖД Транспорт
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