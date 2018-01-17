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Политика

Глеб Никитин назначил Сергея Злобина и.о. министра образования Нижегородской области

18 января 2018 16:11  [1006] Политика
Сергей Злобин

Сергей Злобин

Фото: www.permkrai.izbirkom.ru/

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о назначении Сергея Злобина и.о. министра образования, науки и молодежной политики региона.

Как сообщила 18 января 2018 года пресс-служба губернатора и правительства региона, к своим обязанностям Злобин приступит 19 января.

Напомним, и.о. министра образования Сергея Наумов покинул свой пост.

Напомним также, что 10 января 2018 года Глеб Никитин назначил на должность управляющего делами Андрея Бетина (вместо Виктора Потапова), а также на должность и.о. министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Сергея Баринова (вместо Екатерины Пивоваровой). И.о. министра информационных технологий и связи назначен Сергей Ефимов, который сменил на этом посту Сергея Кучина. Также врио губернатора подписал распоряжение о назначении и.о. министра здравоохранения Антона Шаклунова (вместо Ирины Переслегиной).

Позднее, 15 января, Никитин утвердил новую структуру областного правительства.

СПРАВКА:
Сергей Васильевич Злобин родился 7 августа 1975 года в городе Пермь. Получил два высших образования: педагогическое и экономическое. Имеет опыт работы учителем истории и обществознания, заместителем директора, а также директором школы.

В 2007 году назначен начальником отдела методологии и прогнозирования управления стратегического планирования департамента образования администрации Перми. В 2008 году - председатель комитета по вопросам образования администрации города Березники. В 2010 году лидер федерального проекта "Школа кадрового резерва", АНО "Институт проблем образовательной политики "Эврика" и Министерство образования и науки РФ.

Работал в департаменте развития человеческого потенциала аппарата правительства Пермского края, а также занимался проектной работой в общественных организациях и экспертных группах при органах государственной власти.

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