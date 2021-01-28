Специалист "Открытие Research" Алексей Тихонов прокомментировал решение ФРС США Бизнес

Управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" прокомментировал итоги первого в 2021 году заседания и первого после смены американской администрации ФРС США.

"По итогам первого в 2021 году заседания и первого после смены американской администрации ФРС США ожидаемо сохранила свою монетарную политику без изменений как в части коридора процентных ставок на уровне 0,0-0,25%, так и в части объемов покупок активов на баланс центрального банка", - рассказал Алексей Тихонов.

"При этом во время итоговой пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл дал разъяснение о вероятных действиях ФРС в связи с возможным всплеском инфляции и наблюдаемым быстрым ростом рынка жилья. Во-первых, ФРС ожидает всплеск инфляции из-за роста экономической активности в США по мере вакцинации населения и снятия эпидемиологических ограничений. Однако будет рассматривать его как явление, вызванное разовыми факторами, а не как изменение долгосрочных тенденций, и не планирует реагировать на него корректировкой текущих мер монетарной политики, предпочитая занять выжидательную позицию. Во-вторых, в отношении рынка жилья ФРС также сохраняет спокойствие, полагая, что всплеск спроса на рынке жилья вызван разовым фактором пандемии. Пандемия увеличивает спрос на жилье для миллионов людей из-за организации удаленной работы, что часто требует большей площади, дополнительного жилья или изменения места жительства. Таким образом, и в этом вопросе ФРС предпочитает подождать, чтобы оценить развитие ситуации", - пояснил аналитик.

"Позиция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая ранее выражала озабоченность резким ростом цен и возможностью образования "пузырей" на рынке недвижимости в России, отличается от мнения главы ФРС в отношении рынка недвижимости США. При этом и рост цен на недвижимость в России существенно более выраженный: по данным Дом.РФ на конец 2020 года, рост цен на первичном рынке составил 33% г/г по сравнению с увеличением цен на жилье на 11% г/г в ноябре в США. Однако обеспокоенность происходящей на рынке жилья динамикой не случайна: наблюдаемый в США рост цен и объем продаж на вторичном рынке жилья уже превысили показатели, наблюдавшиеся во время бума на рынке жилой недвижимости, предшествовавшего ипотечному кризису в 2007/2008 годах, который в итоге стал первопричиной мирового финансового кризиса", - подытожил Алексей Тихонов.