Российским вузам разрешили вернуться к очному обучению

Российским вузам разрешили вернуться к очному формату обучения с 8 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.
Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Документ рекомендует руководителям вузов перейти к обучению в традиционном формате, если позволяет эпидситуация в регионе. Решение должно приниматься совместно с территориальными органами Роспотребнадзора.
В министерстве напомнили, что вузам необходимо предоставить студентам и сотрудникам возможность обрабатывать руки антисептиком, при входе обеспечить контроль температуры тела, соблюдать масочный режим и дистанцию, не забывать про проветривание учебных помещений во время перерывов.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны вновь уйти на дистанционку.
Ранее сообщалось, что нижегородские вузы увеличивают число занятий в очном формате. В частности НГЛУ им. Добролюбова, НГПУ им. Минина, ННГАСУ заявили о намерении во втором семестре перейти к обучению в смешанном режиме (лекции - дистанционно, практики - очно).
Напомним, 19 октября 2020 года вузам и профессиональным учебным заведениям Нижегородской области было рекомендовано перейти на дистанционное обучение.
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