Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 29 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Экономика
29 января 2021 15:05  [88] Конкурс на обслуживание семи маршрутов объявлен в Нижнем Новгороде
27 января 2021 11:36  [394] Дума Нижнего Новгорода одобрила январские изменения в бюджет города
26 января 2021 11:20  [593] Муниципальный долг Нижнего Новгорода планируется уменьшить на 221 млн рублей
25 января 2021 11:45  [500] Инвесторы не проявляют инициативу для развития Сормовского парка
23 января 2021 13:18  [481] Сливочное масло в Нижегородской области подешевело на 1,4%
22 января 2021 17:11  [1166] "НЛТ" в 2021 году построит в Нижнем Новгороде логистический хаб за 1,5 млрд рублей
20 января 2021 17:42  [448] Собственные доходы Нижнего Новгорода впервые с 2008 года исполнены в полном объеме
20 января 2021 16:12  [425] ВТБ: российский рынок привлеченных средств в 2020 году вырос на 1 трлн рублей
20 января 2021 15:18  [484] Более 450 млн рублей направят на организацию бесплатного питания для нижегородских школьников
20 января 2021 14:45  [399] ВТБ Капитал Инвестиции привлекли 160 млрд рублей в ПИФ
Экономика

Конкурс на обслуживание семи маршрутов объявлен в Нижнем Новгороде

29 января 2021 15:05  [88] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электронный конкурс по выбору перевозчика, который станет обслуживать семь городских маршрутов объявлен в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о маршрутах: А-5 (площадь Горького - Подновье), А-23А (круговой ул. Памирская - ул. Памирская), А-25 (завод "Красное Сормово" - ул. Левинка), А-27 (Высоково - сады "Нижегородец"), А-33 (ул. Дружаева - станция метро "Кировская"), А-53А (Завод "Керамик" - пос. Ройка), А-53Б (Завод "Керамик" - сан. Ройка).

Заказчиком выступает "Центр безопасности дорожного движения". Контракт планируется заключить на перевозку пассажиров с 1 марта по 31 декабря 2021 года

Начальная (максимальная) цена контракта - 42,7 млн рублей. Источник финансирования - областной бюджет Нижегородской области.  

Напомним, в рамках создания и внедрения новой маршрутной сети нижегородской агломерации планируется переход на брутто-контракты с перевозчиками. При использовании системы брутто-контрактов минтранс на конкурсной основе будет предоставлять не маршруты, а объем транспортных услуг. То есть, перевозчики станут выходить на конкурс, где уже прописаны необходимые параметры их работы (интервалы движения, тарифы и т.д.).

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд поступают в бюджет региона, из которого и будет оплачиваться работа перевозчика.

Напомним, что разработкой новой транспортной схемы нижегородской агломерации занимается АО "Институт "Стройпроект". Реализация транспортной схемы оценивается в 111 млрд рублей. Окончательный вариант цифровой маршрутной сети планируется представить в конце июля 2021 года. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Реставрация Боевого хода Нижегородского кремля
28 января 2021 15:55Реставрация боевого хода Нижегородского кремля
Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph