Конкурс на обслуживание семи маршрутов объявлен в Нижнем Новгороде Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Электронный конкурс по выбору перевозчика, который станет обслуживать семь городских маршрутов объявлен в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Речь идет о маршрутах: А-5 (площадь Горького - Подновье), А-23А (круговой ул. Памирская - ул. Памирская), А-25 (завод "Красное Сормово" - ул. Левинка), А-27 (Высоково - сады "Нижегородец"), А-33 (ул. Дружаева - станция метро "Кировская"), А-53А (Завод "Керамик" - пос. Ройка), А-53Б (Завод "Керамик" - сан. Ройка).

Заказчиком выступает "Центр безопасности дорожного движения". Контракт планируется заключить на перевозку пассажиров с 1 марта по 31 декабря 2021 года

Начальная (максимальная) цена контракта - 42,7 млн рублей. Источник финансирования - областной бюджет Нижегородской области.

Напомним, в рамках создания и внедрения новой маршрутной сети нижегородской агломерации планируется переход на брутто-контракты с перевозчиками. При использовании системы брутто-контрактов минтранс на конкурсной основе будет предоставлять не маршруты, а объем транспортных услуг. То есть, перевозчики станут выходить на конкурс, где уже прописаны необходимые параметры их работы (интервалы движения, тарифы и т.д.).

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд поступают в бюджет региона, из которого и будет оплачиваться работа перевозчика.

Напомним, что разработкой новой транспортной схемы нижегородской агломерации занимается АО "Институт "Стройпроект". Реализация транспортной схемы оценивается в 111 млрд рублей. Окончательный вариант цифровой маршрутной сети планируется представить в конце июля 2021 года.