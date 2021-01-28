Виновнику смертельного ДТП со школьниками на ул.Горького дали 8 лет колонии Происшествия

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Виновник смертельного ДТП со школьниками на ул.Горького получили 8 лет колонии. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Сегодня, 29 января 2021 года, был оглашен приговор по резонансному делу.

Суд назначил наказание - 8 лет 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. П

Также суд взыскал в пользу потерпевших более 5 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ДТП произошло днем 7 декабря 2019 года на улице Горького: одну из машин выбросило на тротуар, по которому в это время шла группа школьников. Они шли в ТЮЗ на спектакль.

В результате ДТП один человек скончался (мама подростка, сопровождающая группу) и 10 человек были госпитализированы. Троим из них была оказана хирургическая помощь.

Подозреваемого в совершении ДТП задержали, при этом тогда Виктор Пильганов отказался от медицинского освидетельствования. Впоследствии было установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили в региональном СУ СК. Вину он не признавал.

Отметим, что ранее он уже был лишён прав.

Виктору Пильганову неоднократно продлевали срок ареста. Водителю предъявлены обвинения в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения). Сейчас ему 44 года.