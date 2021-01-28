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Общество

Жительница Дзержинска зарегистрировала чужого ребенка как своего

01 февраля 2021 10:54  [97] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Жительница Дзержинска оформила свидетельство о рождении на чужого ребенка, как на своего собственного. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 1 февраля 2021 года.

Установлено, что весной 2020 года молодая женщина таджикской национальности, зарегистрированная и проживающая в Дзержинске, обратилась к своей землячке, которая также живет в Дзержинске, посидеть с ее маленьким ребенком, когда она уходила на работу.

Знакомая так привязалась к ребенку, что пошла ЗАГС и оформила свидетельство о рождении. Она рассказала, что сама родила этого ребенка дома, а ее муж подтвердил это.

Органы ЗАГС выдали свидетельство о рождении без медицинских документов, только на основании ложных показаний мужа.

О том, что у ребенка имеется два свидетельства о рождении биологическая мать узнала после того, как семья присматривающая за малышом, отказалась его возвращать.

Прокурор города направил в суд иск об аннулировании данной актовой записи. Было возбуждено уголовное дело по ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

По решению суда мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило.

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Теги:
Дети Дзержинск Суд
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