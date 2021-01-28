Работу скорой помощи проверяют в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Работу скорой помощи проверяют в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 1 февраля 2021 года на Нижегородской подстанции стартовал месячник по безопасности.



Инженеры по охране труда в течение всего февраля будут проводить рейды и проверять, насколько осторожно бригады скорой помощи ездят по дорогам.

Напомним, Минтруда РФ установил новые правила охраны труда в медорганизациях и ввел ограничения для фельдшеров бригад скорой помощи, сотрудников инфекционных отделений, работников операционных, стоматологов, врачей-психиатров, наркологов (приказ от 18 декабря 2020 г. N 928н "Об утверждении правил по охране труда в медицинских организациях" вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2025 года).

Как отметил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, это "не ужесточение правил, а объективное требование сегодняшнего дня".

Напомним, фельдшеры скорой помощи Володарска пострадали в ДТП 5 января, фельдшер Шатковской ЦРБ тяжело травмировалась в ДТП 1 января.