Работу скорой помощи проверяют в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, 1 февраля 2021 года на Нижегородской подстанции стартовал месячник по безопасности.
Инженеры по охране труда в течение всего февраля будут проводить рейды и проверять, насколько осторожно бригады скорой помощи ездят по дорогам.
Напомним, Минтруда РФ установил новые правила охраны труда в медорганизациях и ввел ограничения для фельдшеров бригад скорой помощи, сотрудников инфекционных отделений, работников операционных, стоматологов, врачей-психиатров, наркологов (приказ от 18 декабря 2020 г. N 928н "Об утверждении правил по охране труда в медицинских организациях" вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2025 года).
Как отметил заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, это "не ужесточение правил, а объективное требование сегодняшнего дня".
Напомним, фельдшеры скорой помощи Володарска пострадали в ДТП 5 января, фельдшер Шатковской ЦРБ тяжело травмировалась в ДТП 1 января.
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