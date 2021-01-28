Увеличено число внутрироссийских авиарейсов из нижегородского аэропорта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Увеличено число внутрироссийских авиарейсов из нижегородского аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Стригино (управляется УК "Аэропорты Регионов").

В 2021 году субсидии из федерального бюджета выделяются на 11 межрегиональных маршрутов из Стригино в Самару, Саратов, Новый Уренгой, Волгоград, Пермь, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Астрахань, Геленджик. По восьми из них полеты уже выполняются.

Что касается 2020 года, то именно субсидируемыми рейсами из Стригино воспользовались более 80 тысяч пассажиров по маршрутам в Екатеринбург, Казань, Краснодар, Минеральные воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу, Челябинск. Всего по итогам 2020 года услугами аэропорта Стригино воспользовались 588,6 тысяч человек, что на 48% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в конце января этого года Нижний Новгород возобновил международное авиасообщение. Оперативный штаб принял решение о возобновлении авиасообщения с Грецией (Москва – Афины, 2 рейса в неделю) и Сингапуром (Москва – Сингапур, 3 рейса в неделю), а также о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов восьми городов РФ, в том числе из Нижнего Новгорода.

Ранее, из-за угрозы распространения коронавируса, Россия полностью закрыла международное авиасообщение с 27 марта 2020 года.

Аэропорт Стригино принял последний в условиях карантина международный рейс 28 марта. Перелеты внутри страны не прекращались, однако для них требовалось выполнение значительных требований по ограничению. Некоторые перевозчики посчитали перевозки не рентабельными и приостановили деятельность.