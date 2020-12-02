Карантин по COVID-2019 и ОРВИ действует в 9% нижегородских школ и детсадов

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Карантин по COVID-2019 и ОРВИ по данным на 26 января действует в 9% от общего количества школ и детсадов, расположенных в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
В управлении пояснили, что во время карантина вводится ограничительная мера - приостановление или переход на дистанционный формат учебного и воспитательного процесса.
Неделей ранее (на 19 января) карантин действовал в 2,7% от общего количества образовательных учреждений региона.
Напомним, что после зимних каникул закрытые на карантин образовательные организации в Нижегородской области отсутствовали. Заболеваемость ОРВИ среди детей по данным на 12 января в Нижегородской области была в 1,5 раза ниже эпидпорога.
Напомним также, что в настоящее время заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области находитсяна уровне эпидемиологического порога.
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